POL-MI: Überholmanöver misslingt - Auto kommt von Straße ab

Espelkamp (ots) - Wegen des Diebstahls einer größeren Menge von Kupfer wurde die Polizei am frühen Dienstagmorgen ins Industriegebiet im Norden von Espelkamp gerufen. Vor Ort berichtete man den Beamten, dass sich Unbekannte in den vorherigen Nachtstunden gewaltsam Zutritt zum Lagerplatz des betroffenen Entsorgungs- und Verwertungsbetriebs an der Karl-Arnold-Straße verschafft hätten. In der Folge nahmen sie das ...

