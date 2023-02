Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarmanlage vertreibt Diebe

Sömmerda (ots)

Diebe wurden am Donnerstagmorgen von einer Alarmanlage vertrieben. Die Täter zerstörten gegen 06:00 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten VW in Sömmerda ein. Noch bevor die Täter das Auto durchsuchen konnten, löste die Alarmanlage des Wagens aus und schlug die Täter in die Flucht. Allerdings hinterließen sie etwa 300 Euro Sachschaden. Die Polizei sicherte Spuren und leitete weitere Ermittlungen ein. (DS)

