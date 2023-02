LPI-EF: Gestohlene Fahrräder gefunden

Erfurt (ots) - Einbrecher verletzten in der Nacht zu Freitag in Erfurt einen Wachmann. Die Täter beabsichtigten auf einem Krankenhausgelände in eine Apotheke einzubrechen. Als sie sich gerade an einem Fenster zu schaffen machten, wurden sie durch den Wachmann gestört. Bei ihrer Flucht verletzten sie den 49-Jährigen leicht am Kopf. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt flüchten. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

