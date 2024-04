Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Celle (ots)

Heute Morgen sind bei einem Verkehrsunfall auf der K 76 in Gockenholz drei Menschen schwer verletzt worden. Gegen 07:15 Uhr war ein 45-jähriger mit seinem Opel Astra aus der Straße "Alter Kirchweg" nach rechts auf die Garßener Straße abgebogen. Hierbei übersah er den VW Golf Kombi einer 38 Jahre alten Frau, die die K 76 (Garßener Straße) aus Garßen kommend in Richtung Gockenholz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der Opelfahrer als auch dessen 16 Jahre alte Beifahrerin und die Golffahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei Celle nun Unfallzeuginnen und -zeugen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich die Fahrerin des VW im Überholvorgang eines LKWs. Dieser fuhr im weiteren Verlauf weiter in Richtung Gockenholz. Insbesondere der Fahrer dieses weißen LKW-Sattelaufliegers mit weißer Plane wird gebeten, sich als Zeuge mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Schadenssumme beläuft sich auf zirka 30.000 Euro Die K76 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei Lachendorf auch drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzwagen sowie die Freiwillige Feuerwehr Gockenholz.

