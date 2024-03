Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Versammlungen in Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Die Versammlungen in Recklinghausen hatten insgesamt deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als erwartet. Von Dortmund aus bewegte sich ein Autokorso (Thema "Die Ampel muss weg") mit 40 Fahrzeugen über Castrop-Rauxel nach Recklinghausen. Eine Anzeige wegen einer möglichen Sachbeschädigung wurde erstattet, weil mit einem Tennisball auf das Auto eines Teilnehmers geworfen wurde. An der Versammlung vom Bündnis "Es REicht" (Thema "Internationale Woche gegen Rassismus und Faschismus") nahmen in der Spitze ca. 500 Menschen an den Kundgebungen auf dem Rathausvorplatz und dem Aufzug über die Wälle und durch die Innenstadt teil. Auf dem Dr.-Helene-Kuhlmann-Platz sammelten sich in der Spitze 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um an einer Kundgebung und einem Aufzug zum Thema "Rhythmisch-musikalischer Protestzug gegen Faschismus und Extremismus! Und für Demokratie, eine ehrliche Berichterstattung, Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung!" teilzunehmen. Gegen einen Versammlungsteilnehmer wurde eine Anzeige wegen der Beleidigung eines Polizeibeamten gefertigt. Die letzte Versammlung war um 18:00 h beendet Teilweise kam es zu Verkehrsstörungen in der Innenstadt.

