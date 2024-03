Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Versammlungen in der Innenstadt angekündigt

Recklinghausen (ots)

Für Samstag (16.03.2024) sind in Recklinghausen mehrere Versammlungen angekündigt. Die Versammlungen sind in Form von Kundgebungen, Aufzügen und Autokorsos in der Zeit zwischen 09:00 h und 20:00 h geplant. Es werden insgesamt mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Die Polizei wird vor Ort sein. Es ist mit Verkehrsstörungen auf dem Wall, in den umliegenden Straßen und in der Innenstadt zu rechnen.

