Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen++Starke Rauchentwicklung in Wohnhaus++Unfall mit Radfahrer++Fahrt unter Drogen+

Landkreise Verde und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen+ Dörverden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18 und 05 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in der Hauptstraße eine Scheibe eines Firmenwagens. Aus dem VW entwendeten sie diverses Werkzeug. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen nimmt die Polizei Verden unter 04231-8060 entgegen.

+Starke Rauchentwicklung in Wohnhaus+ Langwedel. Am Mittwochnachmittag, gegen 16.10 Uhr, mussten Einsatzkräfte aufgrund eines gemeldeten Schornsteinbrandes in den Mozartweg anrücken. In dem Haus stellten sie eine starke Rauchentwicklung von dem Schornstein fest. Der Rauch hatte sich bereits im Dach- und Obergeschoss verteilt.

Die Feuerwehr sorgt dafür, dass der Rauch wieder abziehen konnte und verhinderte, dass der zugesetzte Schornstein in Brand gerät. Im Anschluss an die Arbeiten der Feuerwehr beseitigte ein Schornsteinfeger die Ablagerungen.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Eine Bewohnerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus, da sie sich zu Anfang noch in dem Haus aufgehalten hatte.

+Unfall mit Radfahrer+ Dörverden. Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es auf der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 28 Jahre alten Fahrer eines Transporters und einem 52 Jahre alten Fahrer eines Pedelec. Der 28-Jährige fuhr von einem Grundstück auf die Kreisstraße und übersah dabei den 52-Jährigen auf dem Radweg. Durch den Zusammenstoß stürzte der 52-Jährige und verletzte sich leicht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrt unter Drogen+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 15:40 Uhr, fiel Beamten der Polizei Osterholz ein 20-jähriger Fahrer eines Ford in der Schwaneweder Straße auf. Dieser nutzte während der Fahrt ein Mobiltelefon. Bei der anschließenden Kontrolle stellen sie fest, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Sie leiteten eine Ordnungswidrigkeit gegen ihn ein. Bei dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

