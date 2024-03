Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Ermittlungserfolg zu Schuppeneinbrüchen im Landkreis+

Landkreis Verden (ots)

Verden/Kirchlinteln/Langwedel. In den letzten Monaten gab es im gesamten Landkreis Verden eine Vielzahl von Einbrüchen in Schuppen,Garagen und Nebengebäuden. Der Zentrale Kriminaldienst aus Verden konnte die 50 bis 60 Taten nun einer Einbrecherbande aus Verden-Eitze zuordnen. Gegen die vier Männer wird wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt.

Nachdem es am vergangenen Wochenende im Landkreis zu weiteren Einbrüchen gekommen war, erfolgte am Montag mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Verden der Zugriff in der Wohnung der Tätergruppe. Ein 34-Jähriger und ein 46-jähriger Beschuldigter wurden angetroffen und vorläufig festgenommen. Die beiden anderen Männer konnten nicht angetroffen werden, nach ihnen wird noch gesucht.

Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden die Beamtinnen und Beamten diverses Diebesgut von den vergangenen Taten. Neben hochwertigem Werkzeug, Fahrrädern und E-Bikes wurden auch mehrere Angelausrüstungen bei den Beschuldigten sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern zurzeit noch an. Die Ermittlungsbeamten werden Kontakt zu Geschädigten zwecks Zuordnung des Diebesgutes aufnehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell