Feuerwehr München

FW-M: Kind in Lichtschacht gestürzt (Laim)

München (ots)

Mittwoch, 20. Dezember 2023, 15.55 Uhr

Siglstraße + Wilhelm-Riehl-Straße

Großes Glück hatte ein 15 Monate altes Kind beim Sturz in einen Lichtschacht. Es überstand den Absturz ohne Verletzungen.

Der Lichtschacht an einem Mehrfamilienhaus hatte einen 20 cm breiten Spalt. In diesen stürzte das Kleinkind und fiel etwa 3 Meter nach unten in den Lichtschacht. Sofort wurde ein Notruf an die Integrierte Leitstelle abgesetzt. Die Besatzung des Rettungswagen konnte das Gitter aber nicht öffnen und forderte Unterstützung der Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Abdeckung gewaltsam entfernen und anschließend das Kind aus dem Lichtschacht retten.

Nach einer Erstuntersuchung durch den Rettungsdienst und den Kindernotarzt konnte schon vor Ort Entwarnung gegeben werden. Unverletzt wurde das Kleinkind in Obhut der Eltern gegeben. Kurz vor Weihnachten leistete der Schutzengel ganze Arbeit.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell