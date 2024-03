Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch++Einbruch in Pkw++Unfall zwischen Radfahrern++Auffahrunfall an Ampel++Pkw überschlagen++Fußgänger übersehen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch+ Ottersberg. Montagvormittag, zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr, kam es in der Straße Im Holze zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die drei Täter betraten das Grundstück und hebelten im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Den Bewohner des Hauses fielen bei ihrer Rückkehr zwei Erwachsene und ein Kind auf, welche ihnen entgegenkamen und anschließend mit einem Pkw flüchteten.

Die Tat steht im Zusammenhang mit einem Einbruch in Horstedt im Landkreis Rotenburg. Die drei Täter flüchteten nach einem Einbruch mit einem Pkw vor der Polizei. Das Fahrzeug konnte bis nach Ottersberg verfolgt werden. Dort setzten zwei der Täter, ein Mann und eine Frau, ihre Flucht zu Fuß fort und ließen eine 11-jährige Mittäterin zurück. Bei der Fahndung waren ein Hubschrauber, eine Drohne und Diensthunde eingesetzt.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Einbruch in Pkw+ Verden. Am Freitag, zwischen 11 und 16 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem geparkten Pkw in der Lindhooper Straße. Der VW war auf dem Parkplatz der Sportanlage geparkt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter einen Rucksack und eine Sporttasche. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Verden unter 04231-8060 entgegen.

+Unfall zwischen Radfahrern+ Verden. In der Straße Hohe Leuchte kam es Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem 65-Jährigen. Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad zunächst auf dem Fußweg in Richtung Bremer Straße und wollte auf die andere Straßenseite wechseln. Er fuhr auf die Fahrbahn und stieß dort mit dem 65-jährigen Pedelecfahrer zusammen. Der 65-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Das Kind blieb unverletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auffahrunfall an Ampel+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Ritterhuder Straße fuhr am Montagmittag, gegen 12.40 Uhr, ein 36-jähriger Fahrer eines VW auf einen Transporter auf. Ein 38 Jahre alter Fahrer stand mit seinem Iveco an einer Ampel, der 36-Jährige stand hinter ihm. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der 38-Jährige zunächst an, musste jedoch verkehrsbedingt wieder bremsen. Dies übersah der 36-Jährige und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei verletzte er sich leicht. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro beziffert.

+Pkw überschlagen+ Worpswede. Am Montagvormittag, gegen 11:25 Uhr, geriet ein 88-Jähriger mit seinem VW alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er verletzte sich dabei leicht. Der 88-Jährige fuhr auf der Hüttenbuscher Straße in Richtung Worpswede. Durch einen Griff zum Beifahrersitz war er abgelenkt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er mit einem Brückengeländer eines Flusses zusammen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Mithilfe von Ersthelfern konnte der 88-Jährige sich aus dem VW befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn leichtverletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise vollständig gesperrt werden.

+Fußgänger übersehen+ Osterholz-Scharmbeck. Im Schierhorster Weg übersah am Montagabend gegen 18.30 Uhr eine 45-jährige Fahrerin eines VW zwei Fußgänger und verletzte diese. Sie war in Richtung Heilshorn unterwegs und stieß mit den beiden 41 und 35 Jahre alten Spaziergängern auf der Fahrbahn zusammen. Der 41-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell