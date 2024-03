Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 03.03.2024

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Alkoholisiert am Steuer

Verden. Am frühen Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 73-Jährigen, nachdem ein Hinweis eines Passanten einging. Der 73-Jährige ist demnach mit einem Auto zu einem Supermarkt in die Max-Planck-Straße in Verden gefahren und hat auf den Passanten einen alkoholisierten Eindruck gemacht. Durch die Beamten konnte der 73-Jährige angetroffen werden. Einen Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Gegen den 73-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Bereich PK Achim

Diebstahl aus Schuppen

Blender. Bereits in den Morgenstunden des 02.03.2024 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Schuppen, in der Straße Heidweg, in Blender. Hierbei entwendete zumindest ein Täter unter anderem zwei Quads und entfernte sich mit diesen in einem Sprinter. In der Folge konnte der nunmehr Beschuldigte in seinem Fahrzeug durch die Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes aus Syke angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es erfolgte noch am gleichen Tage die Abarbeitung des Beschuldigten durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Achim.

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Achim. Am Samstag, den 02.03.2024, kam es gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6, in Fahrtrichtung Badenermoor. Hierbei kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw, Mercedes, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte zwei Bäume im Straßenbegleitgrün und überschlug sich letztendlich, sodass der Pkw auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Sowohl der Fahrzeugführer, als auch seine Beifahrerin werden in der Folge durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit und abschließend leichtverletzt dem Rettungsdienst übergeben. Die Kreisstraße 6 wurde für die Dauer der Räumungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Betrunken unterwegs

A1, FR Osnabrück. Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen mit jungen Männern besetzten Golf aus dem Bereich Scheeßel. Bei der Wahl des Fahrers bewiesen die Herren jedoch kein gutes Fingerspitzengefühl. Ihr 27 Jahre alter Fahrer hatte bei einem Atemtest einen Wert von über einem Promille gepustet. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und wird zunächst als Fahrer ausscheiden, da er seinen Führerschein abgeben musste.

Bereich PK Osterholz

Zwei Schwerverletzte nach Überholmanöver

Lilienthal/Falkenberg. Am Samstagmittag, gegen 11:45 Uhr, kam es auf der Lilienthaler Allee zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Motorradfahrer befuhr zusammen mit einer 61- jährigen Mitfahrerin zuvor die Moorhauser Landstraße, aus Frankenburg kommend in Richtung der Kreuzung der Umgehungsstraße. Bereits kurz nach dem Abbiegen nach links, überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw, wofür er den Abbiegestreifen des Gegenverkehrs nutzte. Beim Wiedereinscheren verlor er dann alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Motorrad, welches sich mehrfach überschlug. Die beiden Beteiligten stürzten und kamen schließlich im Straßengraben zu Liegen. Sie wurden notärztlich versorgt und schließlich durch zwei Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000EUR geschätzt.

Alkoholfahrt endet am Straßenbaum

Schwanewede/Brundorf. Am Samstagnachmittag, gegen 16:23 Uhr, kam ein Pkw auf der Betonstraße zwischen Osterholz-Scharmbeck und Schwanewede alleinbeteiligt ins Schleudern und geriet schließlich in den Seitenraum. Zum Stehen kam das Fahrzeug an einem Baum. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die 26-jährige Fahrzeugführerin offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 1,26 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein und stellten den Führerschein der Fahrzeugführerin sicher. Der Sachschaden wird auf rund 11.000EUR geschätzt.

