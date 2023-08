Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Speyer (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es gegen 01:14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf Grund des eintretenden Platzregens. Der 23-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw der Marke BMW die regennasse Fahrbahn der B39 in Fahrtrichtung Salierbrücke. Im Bereich der Unterführung unterhalb der B9 verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand, lediglich das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mit Hilfe eines Abschleppunternehmens und der Feuerwehr von der Fahrbahn entfernt werden. Es entstand Sachschaden am Pkw und an der Leitplanke in Höhe von ca. 50.000 Euro.

