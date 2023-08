Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots)

Am Freitagabend meldete eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Speyer den Fund eines Tütchens mit weißem Pulver. Dieses Tütchen hatte zuvor ein Kunde während des Bezahlvorgangs in der Tankstelle im Kassenbereich verloren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Inhalt um eine geringe Menge Kokain. Der Verlierer kehrte nachträglich zu Örtlichkeit zurück und konnte so durch die Polizeibeamten ermittelt werden. Diesen erwartet nun die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell