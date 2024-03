POL-VER: Polizei sucht Eigentümer eines Kfz-Ladegerätes

Landkreis Verden (ots) - Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden/Osterholz lädt zu einem 90-minütigen und kostenlosen Vortrag "Alte Hasen - Sicher im Straßenverkehr" am 15.03.2024, 10 Uhr ein. Die Veranstaltung findet im Polizeikommissariat Achim in der Obernstraße 136 statt und richtet sich an erfahrene Interessierte, die aktiv am Straßenverkehr ...

mehr