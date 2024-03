POL-VER: ++ Seitenscheibe eingeschlagen ++ A27: 41-Jährige leicht verletzt ++ Riskant überholt: Junger Mann schwer verletzt ++ Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen ++ ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Seitenscheibe eingeschlagen

Kirchlinteln. Unbekannte Täter schlugen am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 15:30 Uhr eine Seitenscheibe eines Citroens ein, der an der Kreepener Straße geparkt war. Aus dem Wagen stahlen die Unbekannten unter anderem Bargeld und persönliche Papiere. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden. Zudem bitten die Beamten darum, grundsätzlich keine Wertgegenstände im Auto zu verwahren.

A27: 41-Jährige leicht verletzt

Verden/Scharnhorst. Bei einem Verkehrsunfall auf der A27, Richtung Walsrode, erlitt am Donnerstag gegen 12 Uhr eine 41-jährige Fahrerin eines Hyundais leichte Verletzungen. Nahe der Anschlussstelle Verden-Ost fuhr die Frau auf dem rechten Fahrstreifen einem 67-jährigen Mazda-Fahrer auf, die Ursache hierfür dürfte ein Sekundenschlaf gewesen sein. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 10.000 Euro.

Riskant überholt: Junger Mann schwer verletzt

Thedinghausen/Holtorf. Auf der Verdener Straße (L203) kam es am Donnerstag gegen 16:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger VW-Fahrer war auf der L203 aus Richtung Thedinghausen kommend in Richtung Morsum unterwegs, als er in Holtorf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholten wollte. Dabei kam ihm jedoch ein 55-jähriger Volvo-Fahrer entgegen, der einen Frontalzusammenstoß nicht verhindern konnte. Während der Volvo-Fahrer leicht verletzt wurde, erlitt der 28-Jährige schwere Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten mussten mit Rettungswagen in Kliniken eingeliefert werden. Die Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden ist beträchtlich und beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Grasberg/Huxfeld. Am Donnerstagmorgen gegen 8:10 Uhr kam es auf dem Achterdamm zu einem Verkehrsunfall, bei dem einer der beiden Beteiligten anschließend vom Unfallort floh. Ein 40-jähriger Fahrer eines Transporters war von der Huxfelder Straße in die Straße Achterdamm abgebogen, als ihm hier ein unbekannter Pritschen-Lkw entgegenkam. Weil dieser den Angaben des 40-Jährigen zu weit links fuhr, hätten sich die beiden Fahrzeuge gestreift, wobei allein am Transporter ein beträchtlicher Schaden entstand. Der Fahrer des Pritschen-Lkw setzte seine Fahrt auf der Huxfelder Straße in Richtung Heidberg fort und beging somit Unfallflucht. Hinweise zu dem vermutlich grauen Lkw, der linksseitig beschädigt sein dürfte, sowie zu dessen Fahrer nimmt die Polizeistation Grasberg unter Telefon 04208/919880 entgegen.

