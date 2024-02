Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Streitigkeiten eskalieren-Zeugen gesucht++Einbruch auf Baustelle++In Wohnung eingestiegen++Versuchter Fahrzeugaufbruch++Mit Pedelec gestützt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Streitigkeiten eskalieren - Zeugen gesucht+ Verden. Am Mittwoch, gegen 14.20 Uhr, gerieten auf dem Bahnhofsvorplatz in der Bahnhofstraße mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung, zwei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim Eintreffen der Polizei am Bahnhof hatten die Personengruppen sich bereits getrennt, stritten sich allerdings noch lautstark auf dem Bahnhofsvorplatz.

Ersten Informationen zufolge ging zwei Frauen, eine 20-Jährige und eine 46-Jährige, an den Bushaltestellen eine 19-jährige Frau körperlich an und schlugen und traten auf sie ein. Zu den drei Frauen kamen weitere Personen hinzu, um diesen jeweils zu helfen. Diese gerieten ebenfalls aneinander und verletzten sich gegenseitig.

Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt. Die 19-Jährige und die 46-Jährige kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen, auch zu dem Hintergrund für die Streitigkeiten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch auf Baustelle+ Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 15.45 Uhr bis Mittwochmorgen, 06.45 Uhr, brachten unbekannte Täter in einen verschlossenen Container auf einer Baustelle in der Pennigbütteler Straße ein. Aus dem Container entwendeten sie diverse Baumaschinen und verschiedenes Werkzeug. Aufgrund des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem unbekannten Fahrzeug flüchteten. Hinweise zu Fahrzeugen oder verdächtigte Beobachtungen, können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

+In Wohnung eingestiegen+ Holste. Bislang unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Sonntag 16 Uhr bis Mittwoch 12 Uhr in ein Wochenendhaus im Stedener Forst ein. Unter Gewaltanwendung öffneten sie eine Tür und durchsuchten die Räume. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Versuchter Fahrzeugaufbruch+ Schwanewede. Im Habichthorster Weg im Ortsteil Eggstedt versuchten unbekannte Täter, zwischen Dienstag 06 Uhr und Mittwoch 10 Uhr, in einen geparkten Transporter einzubrechen. Bei dem Versuch, das Fahrzeug zu öffnen, lösten sie wahrscheinlich die Alarmanlage des Fahrzeuges aus und sie entfernten sich ohne Diebesgut vom Tatort. Hinweise zu den Tätern oder der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Mit Pedelec gestützt+ Osterholz-Scharmbeck. In der Loger Straße verletzte sich am Mittwochmittag eine 61-jährige Fahrerin eines Pedelecs, als sie mit ihrem Pedelec stützte. Die 61-Jährige war in Richtung Ritterhuder Straße unterwegs. An einer Ampel verlor sie beim Bremsen die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte allein beteiligt. Der Rettungsdienst brachte sie leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell