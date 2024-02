Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Lebensgefährlich verletzt nach Unfall - Zeugen zum Unfall gesucht+

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. In der Nacht kam es gegen 01 Uhr auf der Blumenthaler Straße in Höhe der Einmündung Zum Marktplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 23 Jahre alter Bremer lebensgefährlich verletzte.

Der 23-Jährige befuhr mit seinem Opel die L134 aus Richtung Bremen kommend. Ersten Informationen zufolge geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst eine Mülltonne. Der 23-Jährige verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über seinen Pkw und geriet ins Schleudern. Dabei stieß er mit weiteren Mülltonnen in der Straße zusammen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Opel und einer Straßenlaterne. Die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Opel in die Mitte der Straße geschoben und die Straßenlaterne aus dem Boden gerissen. Des Weiteren entstanden Beschädigungen an einer Mauer und einem Zaun. Der 23-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen war. Ein am Unfallort aufgefundenes Kennzeichen war nicht auf den verunfallten Opel ausgestellt. Es entstand ebenfalls der Verdacht, dass der 23-Jährige mit einer überhöhten Geschwindigkeit unterwegs war.

Für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigungsarbeiten war die L134 bis ca. 11 Uhr gesperrt. Der Pkw wurde nach der Unfallaufnahme am Morgen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 20.000 geschätzt.

Der Busverkehr auf der L134 musste durch die Sperrung zwischen der Straße Heidkamp und Zum Marktplatz umgeleitet werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Es werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu der überhöhten Geschwindigkeit oder einem zweiten Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell