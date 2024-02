Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Werkstatt++Evakuierung im Einkaufszentrum++Auffahrunfall mit drei Pkw++Leichtverletzt nach Auffahrunfall+

Landkreise Verden (ots)

+Einbruch in Werkstatt+ Kirchlinteln. Dienstagnacht, in der Zeit von 02 Uhr bis 06 Uhr, kam es in Neddenaverbergen in der Neddener Dorfstraße zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unter Gewaltanwendung Zugang in die Werkstatt und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Verden unter 02431-8060 mitgeteilt werden.

+Evakuierung im Einkaufszentrum+ Ottersberg. Dienstagnachmittag musste ein Teil des Einkaufszentrums in Posthausen evakuiert werden. In der Zwischendecke kam es nach Schweißarbeiten zu einem Schwelbrand. Aufgrund der Rauchentwicklung und der resultierenden Geruchsbelästigung wurde der Genießermarkt vorsorglich evakuiert. Weitere Verkaufsräume waren nicht betroffen.

Die Werksfeuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern. Durch den Schwelbrand und die Löscharbeiten entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

+Auffahrunfall mit drei Pkw+ Ottersberg. Auf der L168 ereignete sich Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit drei Pkw. Eine Person verletzte sich leicht. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines VW befuhr die Große Straße in Richtung Stuckenborstel und musste verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihm fuhr ein 25 Jahre alter Fahrer eines Opel. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Skoda erkannte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm anhielten und fuhr auf den Opel auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel auf den VW geschoben. Der 27-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro beziffert.

+Leichtverletzt nach Auffahrunfall+ Langwedel. Am Dienstag, gegen 16.10 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Höhe der Tankstelle zu einem Verkehrsunfall, eine Person wurde leicht verletzt. Die Straße musste für die Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden. Ein 24-jähriger Fahrer eines Land Rover hatte auf der Fahrbahn angehalten, um auf das Tankstellengelände abzubiegen. Ein 27-jähriger Fahrer eines VW bemerkte den stehenden Pkw nicht und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten 27-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3.700 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell