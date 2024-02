Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: "Online sicher unterwegs" - Eine Informationsveranstaltung der Polizei

Landkreis Verden (ots)

Verden. Seit Jahren steigen die Fallzahlen im Bereich der Internetkriminalität, dabei liegen insbesondere Senioren im Fokus der Täter. Da Aufklärung der beste Schutz gegen Betrug ist, bietet die Polizei Verden wieder den Vortrag "Online sicher unterwegs" an.

Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an alle Erwachsenen, die das Internet nutzen, egal ob mit PC oder Handy, und so potenzielle Opfer von Betrügern sind. Der Vortrag findet statt am

Dienstag, 12.03.2024, 10 Uhr in der Bgm.-Münchmeyer-Straße 4, 27283 Verden im Gebäude des Zentralen Kriminaldienstes.

In der etwa eineinhalbstündigen Veranstaltung vermittelt Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, neueste polizeiliche Erkenntnisse über unterschiedliche Betrugsmaschen im Internet und gibt Tipps, wie man sich vor diesen schützen kann. Thematisiert werden dabei unter anderem der Identitätsdiebstahl oder die sogenannten Fakeshops.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden bis zum 07.03.2024 unter 04231/806302 (08-15 Uhr) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell