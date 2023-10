POL-WAF: Warendorf. Aufmerksamer Zeuge meldete Unfallflucht

Warendorf (ots) - Am Wochenende wurden in Wadersloh mehrere Brände gemeldet. Bereits am Freitag, 6.10.2023 brannte gegen 16.30 Uhr ein Sessel auf einem Hinterhof der Bahnhofstraße. Hier kam es am Sonntag, 8.10.2023, 15.15 Uhr zu einem weiteren Einsatz, da eine Palette und ein Reifen Feuer gefangen hatten. Gegen 16.30 Uhr wurde ein Mülleimer am Kirchplatz in Brand gesetzt. Dieser wurde scheinbar zunächst mit Benzin ...

