Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbrüche in Transporter++Werkzeug gestohlen++Brand eines Baucontainers++Nach Wildunfall leichtverletzt+

Landkreis Osterholz (ots)

+Einbrüche in Transporter+ Lilienthal. In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von 16 Uhr bis 7 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Transporter in der Straße Auf dem Kamp ein. Sie beschädigten eine Scheibe und entwendeten diverses Werkzeug. Bei einem weiteren Transporter in der Königsberger Straße versuchten die unbekannte Täter ebenfalls in das Fahrzeug zu gelangen. Dies misslang ihnen jedoch. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Werkzeug gestohlen+ Worpswede. In der Ostendorfer Straße kam es in der Zeit von Montag 20 Uhr bis Dienstag 4 Uhr zu einem Einbruch in ein Handwerksfahrzeug. Die bislang unbekannten Täter beschädigten mehrere Scheiben und stahlen diverses Werkzeug. Hinweise können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Brand eines Baucontainers+ Lilienthal. Dienstagvormittag, um 08.41 Uhr, geriet in der Straße Im Saatmoor auf einer Baustelle ein Baucontainer in Brand. Dieser war kurz zuvor umgesetzt worden. Die Feuerwehr Lilienthal löschte den Container, dieser brannte dennoch nahezu vollständig aus. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Der Kriminaldienst des Polizeikommissariats Osterholz hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

+Nach Wildunfall leicht verletzt+ Ritterhude. Auf der Ritterhuder Kreisstraße kam es am Dienstagabend zu einem Wildunfall. Eine 25-jährige Fahrerin eines VW verletzte sich dabei leicht. Sie war mit ihrem Pkw auf der K43 in Richtung K8 unterwegs, als ein Reh auf die Fahrbahn lief und von dem VW erfasst wurde. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, das Reh verstarb an der Unfallstelle.

Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel gerechnet werden muss. Bei Fahrten durch Wald- und Wiesengebieten oder mit Warnschildern gekennzeichnete Bereiche sollte die Geschwindigkeit reduziert werden und die Fahrerin oder der Fahrer bremsbereit sein. Bei Wild auf der Fahrbahn ist abzubremsen und die Fahrspur zu halten. Durch Ausweichmanöver kann schnell die Kontrolle über das Fahrzeug verloren werden. Sollte es dennoch zu einem Wildunfall kommen, ist dieser der Polizei oder dem Jagdpächter zu melden.

