POL-KB: Korbach - Unbekannter schlägt Scheiben von fünf Autos ein, hoher Sachschaden, wenig Beute

Korbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft am Marktplatz in Waldeck ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und gelangten so in den Verkaufsraum. Danach begaben sie sich in einen Büroraum, wo sie einen Schrank aufhebelten und aus diesem Kasseneinsätze und einen kleinen Tresor mit Bargeld ...

