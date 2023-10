Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbruch in Wohnhaus

Korbach (ots)

Am Freitag in der Zeit von 13.00 bis 15.45 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Frankenberg ein.

Der Täter gelangte durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus in der Frankenberger Goßbergstraße. Hier durchsuchte er fast alle Räume und Behältnisse. Der Täter entwendete ein Apple IPad, einen Laubbläser der Marke Scheppach und einen Akkuschrauber im Gesamtwert von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

