POL-KB: Frankenberg - Unbekannter entwendet gewaltsam Fahrrad eines 12-Jährigen, Fahrrad später wieder aufgefunden

Korbach (ots) - Am Samstagabend (7. Oktober) löste ein 37-Jähriger aus Volkmarsen einen Polizeieinsatz aus, da er mit einem vermeintlichen Maschinengewehr in der Öffentlichkeit hantierte. Gegen 23.45 Uhr alarmierte ein besorgter Autofahrer über Notruf die Polizei, weil in der Arolser Straße in Volkmarsen ein Mann auf offener Straße ein Maschinengewehr in den ...

mehr