POL-KB: Vöhl-Dorfitter - Nach Diebstählen von Baustelle: Leitplankenpfosten sichergestellt, Tatverdächtiger ermittelt

Korbach (ots) - Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Landstraße in Bad Arolsen-Mengeringhausen zu einem Großbrand eines Fachwerkhauses. Das Haus ist unbewohnt, es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt. Gegen 05.40 Uhr meldete sich ein 32-Jähriger bei der Leitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Er hatte Brandgeruch im Bereich der ...

mehr