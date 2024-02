POL-VER: +Gegen geparkte Pkw gefahren - Zeugen gesucht+

Landkreise Verden (ots) - +Einbruch in Werkstatt+ Kirchlinteln. Dienstagnacht, in der Zeit von 02 Uhr bis 06 Uhr, kam es in Neddenaverbergen in der Neddener Dorfstraße zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unter Gewaltanwendung Zugang in die Werkstatt und entwendeten ...

mehr