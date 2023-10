POL-NOM: E-Scooter unter Alkoholeinfluss gefahren

Northeim (ots) - 37574 Einbeck, Andershäuser Weg/ Feldweg, Sonntag, 01.10.2023 12:40 Uhr EINBECK (mil) Am Sonntag befuhr ein 17-jähriger-Zweiradfahrer aus Einbeck den "Andershäuer Weg" aus Richtung Innenstadt kommend. Am Ortsausgang Einbeck bog er auf einen Feldweg ein und bremste auf dem schottrigen Untergrund. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Durch den Sturz entstanden Kratzer am Zweirad in Höhe von ...

mehr