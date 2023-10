POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Northeim (ots) - 37574 Einbeck/ OT Greene, Parkplatz An der Domäne, Samstag, 30.09.2023 20:00 Uhr bis Sonntag, 01.10.2023 00:30 Uhr EINBECK - OT Greene (mil) In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 19:00 Uhr bis 00:30 Uhr beschädigt eine bislang unbekannte Person durch Abbrechen aller Scheibenwischer sowie der Tankklappe einen Pkw, welcher auf dem Parkplatz "An der Domäne" geparkt stand. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden in Höhe von ca. 160,00 Euro. ...

