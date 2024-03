POL-VER: Schockanruf: Bank verhindert großen Schaden

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Streitigkeiten eskalieren - Zeugen gesucht+ Verden. Am Mittwoch, gegen 14.20 Uhr, gerieten auf dem Bahnhofsvorplatz in der Bahnhofstraße mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung, zwei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim ...

