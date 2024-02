Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte Täter einer kleinen Gruppe erbeutete am Donnerstagnachmittag eine Geldbörse. Beim Aussteigen aus einem Zug griff vermutlich eine unbekannte Person der Gruppe, welche aus zwei männlichen und einer weiblichen Person bestand, in Richtung des Portemonnaies, welches in einer Hosentasche steckte. Den Diebstahl bemerkte der Geschädigte kurz darauf und lies die Polizei informieren. Neben einem vierstelligen Bargeldbetrag erbeuteten die Täter auch persönliche Dokumente des 51-Jährigen.

