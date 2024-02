Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Laternenmast als "Kommissar Zufall"

Mühlhausen (ots)

Mit einem augenscheinlich manipulierten E-Bike war gegen 02.30 Uhr ein 41-Jähriger in der Grünstraße unterwegs. Als er einen Streifenwagen erblickte trat der Mann in die Pedale, übersah jedoch einen Laternenmast und kollidierte mit diesem. In Folge des Unfalls prüften die Beamten den Gesundheitszustand des Radfahrers. Hierbei stellten sie fest, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und diese auch in einer Kleinstmenge bei sich führte. Das Pedelec und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Den Mann erwarten Verfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde den Herrn zur Verfahrenssicherung abgenommen. Der Laternenmast erwies sich als "Kommissar Zufall" und unterstütze die Beamten der Mühlhäuser Polizei.

