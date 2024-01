Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Festnahme nach PKW-Aufbrüchen

Muggensturm (ots)

Nachdem sich zwei zunächst Unbekannte am frühen Freitagmorgen (5. Januar 2024) offenbar an mehreren Fahrzeugen in Muggensturm zu schaffen machten, führte die Fahndung nach wenigen Stunden zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Zunächst wurden beide Personen gegen 1:30 Uhr durch einen Zeugen wahrgenommen, wie sie an einem Audi in der Wilhelmstraße zu Gange waren. Eine in der Nähe befindliche Streifenbesatzung konnte kurzzeitig die Verfolgung der beiden aufnehmen. Diesen gelang jedoch zunächst die Flucht, konnten aber im Laufe der Fahndung rund eine Stunde später erneut bei einer Tat festgestellt werden. In der Karlsruher Straße durchsuchten sie dabei einen Fiat nach Diebesgut und waren mutmaßlich zuvor dort auch in eine Garage auf der Suche nach Lohnenswertem eingedrungen. Auf zwei offenbar entwendeten Fahrrädern ergriffen die Tatverdächtigen hier die Flucht. Die Flüchtenden entledigten sich beim Erblicken einer herannahenden Streife der Fahrräder und rannten zu Fuß in Richtung Sportplatz; die Fahrräder konnten sichergestellt werden. Kurz nach 6 Uhr trat das Duo erneut in Erscheinung, als es in der Kirchstraße die Verschlussverhältnisse zweier PKW überprüfte. Daraufhin konnte ein Tatverdächtiger, ein 24-jähriger Mann, vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zur Identität des Komplizen dauern derweil an. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls aus Fahrzeugen, von Fahrrädern und aus der Garage wurde eingeleitet.

Auch bei der letzten Tat in der Kirchstraße waren offenbar zuvor zwei weitere entwendete Fahrräder benutzt, schließlich zurückgelassen und durch die Polizei sichergestellt worden. Personen, denen in Muggensturm in diesem Zusammenhang Fahrräder entwendete wurden, wenden sich unter der Telefonnummer 07222 47002 an die Beamten des Polizeipostens Kuppenheim.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie ihr Fahrzeug immer wenn Sie es verlassen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell