Rastatt (ots) - Vermutlich um sich zu wärmen, soll ein 43-jähriger Mann in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr in einem Hauseingang eines Wohnhauses in der Straße "Zur Leopoldfeste" ein Feuer gemacht haben und anschließend eingeschlafen sein. Anwohner bemerkten das schon etwa zwei Meter hohe Feuer zum Glück rechtzeitig und konnten es selbstständig löschen. Ob und falls ja, wie hoch der Sachschaden beziffert wird, ist ...

