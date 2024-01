Appenweier, Urloffen (ots) - Am Sonntagabend wurde der Polizei eine Person gemeldet, die in einer Bar in der Schulstraße offenbar eine Waffe mit sich führen würde. Mehrere Streifenbesatzungen rückten in der Folge an und umstellten die Bar. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte ein 20-Jähriger beim Verlassen der Bar vorläufig festgenommen werden. Im Hosenbund ...

mehr