Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Handtasche entrissen

Verden. Am Sonntag gegen 17 Uhr entriss ein unbekannter Täter einer 79-jährigen Frau in der Lahusenstraße die Handtasche. Die Frau war hier mit einem Mann zu Fuß unterwegs, als sich der Unbekannte dem Paar näherte und der Seniorin die Tasche entwendete. Von der Lahusenstraße lief der junge Mann über die Untere Straße in Richtung Karl-Nerger-Gang und weiter in die Fußgängerzone davon, die weitere Fluchtrichtung ist unbekannt. Die Frau blieb bei der Tat unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Täter, bei dem es sich um einen etwa 17 Jahre alten und rund 170 cm großen Jugendlichen mit schwarzen Haaren handeln soll, der einen Dreitagebart hatte und der bei der Tat eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke trug, auf der im Rückenbereich ein Schriftzug oder ähnliches stand. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Einbruch in Werkstatt

Kirchlinteln/Luttum. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in eine Werkstatt an der Luttumer Dorfstraße eingebrochen. Gewaltsam öffneten die Täter ein Schloss und stahlen anschließend diverses Werkzeug, mit dem sie unerkannt flohen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, unter Telefon 04231/8060 Kontakt zur Polizei Verden aufzunehmen.

Einbruch in Schuppen

Kirchlinteln. Nach dem Durchtrennen mehrerer Vorhängeschlösser gelangten in der Nacht auf Sonntag unbekannte Täter in mehrere Schuppen eines Bauernhofs an der Straße Vor Weitzmühlen. Diebesgut erlangten die Einbrecher offenbar nicht, sodass sie letztlich wohl ohne Beute vom Tatort flohen. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizeistation Kirchlinteln unter Telefon 04236/943370 entgegen.

Einbruch in Lagerraum

Dörverden. In der Nacht auf Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Lagerraum einer Firma an der Bahnhofstraße ein. Sie öffneten ein Fenster gewaltsam und stiegen anschließend in das Gebäude ein, wo sie nach möglichem Diebesgut suchten und Werkzeug fanden. Mit der Beute flohen sie unerkannt vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter Telefon 04231/8060 Kontakt zur Polizei Verden aufzunehmen.

Borsteler Chaussee: Einbrüche in mehrere Schuppen

Verden. In der Borsteler Chaussee hatten es unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag auf den Inhalt mehrerer Schuppen an der Borsteler Chaussee abgesehen. Bislang gingen bei der Polizei Verden fünf Anzeigen ein, weil in der genannten Nacht die Schlösser von fünf Schuppen aufgebrochen wurden. Aus zwei Schuppen erbeuteten die Täter Diebesgut. Sie entwendeten aufgefundenes Werkzeug und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 bei den Beamten zu melden.

Zwei Einbrüche in Bahlum

Emtinghausen/Bahlum. An der Syker Straße kam es am Sonntag zwischen 17:45 und 20:15 Uhr zu zwei Einbruchstaten. Die Täter brachen jeweils ein Fenster der benachbarten Wohnhäuser auf und stiegen anschließend in die Räume ein. Während sie in einem Haus vermutlich kein Diebesgut erlangten, entwendeten sie im anderen Haus unter anderem Bargeld und Schmuck. Letztlich flüchteten die Diebe unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Zugmaschine entwendet

Achim/Uphusen. Zwischen Samstagabend und Sonntagabend entwendeten unbekannte Täter eine Zugmaschine, die im Industriegebiet auf dem Parkstreifen der Oskar-Schulze-Straße abgestellt war. Unklar ist sowohl, wie die Diebe den weißen Sattelschlepper der Marke DAF mit LER-Kennzeichen (für Leer) starten konnten, als auch deren Fluchtrichtung. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Terrassentür aufgehebelt

Osterholz-Scharmbeck/Sandhausen. Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag eine Terrassentür eines Einfamilienhauses Am Mühlenbach auf. Aus unbekannter Ursache ließen die Unbekannten von weiteren Tathandlungen ab und flüchteten ohne Beute unerkannt vom Tatort. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Motorradfahrer verletzt

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Trupermoorer Landstraße wurde am Sonntag gegen 14 Uhr ein 28-jähriger Motorradfahrer verletzt. Ein 21-jähriger VW-Fahrer wendete von einem Parkstreifen an der Trupermoorer Landstraße seinen Kleinwagen und übersah dabei den auf der Fahrbahn herannahenden und bevorrechtigten Krad-Fahrer, der einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Mit leichten Verletzungen wurde der 28-Jährige in eine Klinik eingeliefert.

Fahranfängerin verletzt

Worpswede/Schlußdorf. Eine 18-jährige Seat-Fahrerin wurde am Sonntag gegen 19:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Schlußdorfer Straße (K31) leicht verletzt. Die junge Frau war in Richtung Bergedorf unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Durch die Kollision erlitt die junge Frau leichte Verletzungen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell