Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Präventionsaktion "Gelbe Hand" im Rahmen des Konzepts "Sicher in Heidelberg" am 27.07.2023

Heidelberg (ots)

Mit steigendem Besucheraufkommen in den Sommermonaten erhöhen sich erfahrungsgemäß die Tatgelegenheiten zur Begehung von Diebstahlsdelikten. Insbesondere Taschendiebe nutzen das Gedränge und die Ablenkung durch die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten sowie die oftmals achtlose Trageweise von Rucksäcken, Einkaufskörben und Handtaschen.

Daher führte die Polizei im Rahmen ihres Konzepts "Sicher in Heidelberg", am 27.07.2023, zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, die präventive Aktion "Gelbe Hand" am Bismarckplatz und in der Heidelberger Fußgängerzone durch. Im diesem Zeitraum steckten Beamtinnen und Beamte in Zivil unbemerkt Flyer in Form einer "Gelben Hand" in die achtlos getragenen Taschen, Rucksäcke und Körbe von insgesamt 40 Passantinnen und Passanten, um so den Zugriff eines potentiellen Taschendiebs zu simulieren. In einem anschließenden Gespräch erklärten Beamtinnen und Beamte in Uniform die Aktion und gaben Tipps, wie man sich gegen Taschendiebe schützen kann. Das Feedback der Gespräche war durchweg positiv. Viele der Angesprochenen freuten sich über die Tipps der Polizei, wie man sich besser vor Taschendiebstählen schützen kann.

Die Polizei rät hierbei generell:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Zahlungskarten und andere Wertgegenstände wie nötig mit. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufstaschen, Einkaufskörbe oder Kinderwagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Darüber hinaus informiert das Faltblatt "Schlauer gegen Klauer!", wie Taschendiebe vorgehen, in welchen Situationen eine erhöhte Gefahr besteht und wie man sich als Betroffene oder Betroffener verhalten sollte. Dieses kann kostenlos unter nachfolgendem Link heruntergeladen werden: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/23-schlauer-gegen-klauer/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell