Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Reiseverkehrskontrolle zu Ferienbeginn - Polizeipräsidium Mannheim zieht positive Bilanz

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Reiseverkehrskontrolle zu Ferienbeginn - Polizeipräsidium Mannheim zieht positive Bilanz

Anlässlich des Ferienbeginns in Baden-Württemberg sowie der allgemeinen Ferienzeit im Bundesgebiet wurde durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim eine Sonderkontrolle des Reiseverkehrs unter dem Motto "Sicher in die Ferien" durchgeführt. In der Zeit von 09.00 - 16.00 Uhr wurde auf der BAB A6, TuR Hockenheim West, eine Kontrollstelle eingerichtet. Der Fokus der Einsatzkräfte lag dabei auf Wohnmobilen, Wohnwagen und Sportbooten und hier insbesondere mit Blickrichtung auf zulässige Gewichte und die Ladungssicherung. Erfahrungen der letzten Jahre hatten gezeigt, dass der Anteil der genannten Fahrzeuge bzw. Gespanne auf deutschen Straße zunimmt und der Kenntnisstand zu den Themen Ladung und Ladungssicherung nicht bei jedem in Gänze bekannt ist. Die Auswirkungen von Fehlbeladungen, Überladungen oder falsch gesicherter Ladung haben allerdings eine enorme Auswirkung auf die Verkehrssicherheit und somit für alle Verkehrsteilnehmer.

Da der präventive Charakter der Sonderkontrolle im Vordergrund stand wurde die Maßnahme im Vorfeld über SocialMedia angekündigt und die Medienvertreter und -vertreterinnen aktiv zur medialen Begleitung aufgerufen.

Es wurden insgesamt 44 Fahrzeuge kontrolliert und hierbei 24 Beanstandungen festgestellt. Dabei handelte es sich hauptsächlich um geringfügige Verstöße zum Thema Ladungssicherung / Überladung, die vor Ort selbstständig durch die Fahrzeugführer, mit Hilfestellung durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, behoben werden konnten.

Lediglich drei Fahrzeugen / Gespannen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Eines der betroffenen Fahrzeuge wies erhebliche Fahrzeugmängel auf und wurde umgehend einem Gutachter zugeführt. Gegen einen Fahrzeugführer wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da er nicht über die notwendige Berechtigung zum Führen seines Gespannes verfügte.

Insgesamt zieht der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim eine positive Bilanz. Trotz der Kontrollsituation traf man auf viele entspannte und freundliche Urlauberinnen und Urlauber, die sich größtenteils dankbar über die Hinweise und Hilfestellungen zeigten und in der Folge sicher ihre Weiterfahrt in die Ferien antreten konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell