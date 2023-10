POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum 27.10.23 04:30 Uhr - 27.10.23 11:20 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke, einen auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Tunnelstraße in Pirmasens vorwärts in Queraufstellung abgestellten blauen VW Golf. Dieser wurde hinten links an der Heckstoßstange beschädigt. ...

mehr