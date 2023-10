POL-PDPS: Erneute Einbrüche in Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe Ringstraße 29 geparkten Smart. Der Verursacher fuhr vermutlich in Richtung Schloßstraße und streifte den geparkten Smart seitlich. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro. Am Donnerstag, um 17:20 Uhr, ordnete sich eine 16-jährige Frau mit ihrem Leichtkraftrad an der ...

