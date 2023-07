Polizei Köln

POL-K: 230725-1-K Unbekannter reißt 80-Jährigen Goldkette vom Hals- Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Raub einer Goldkette zum Nachteil einer Seniorin (80) am Montagnachmittag (24. Juli) in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei einen schlanken, etwa 1,75 Meter großen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Er soll zur Tatzeit einen Schnurrbart, eine schwarze Kappe sowie eine dunkle Jacke getragen haben. Gegen 17 Uhr war die 80-Jährige mit ihrem Gehstock auf der Breite Straße in Richtung des Seniorenhauses "Auf dem Berlich" unterwegs. Der Gesuchte soll sich ihr von hinten genähert, sie unter einem Vorwand angesprochen und der Seniorin dann unvermittelt die Goldkette mit Saphiranhänger vom Hals gerissen haben. Mit seiner Beute flüchtete er über die Breite Straße in unbekannte Richtung.

Die Ermittler vom Kriminalkommissariat 14 suchen dringend Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell