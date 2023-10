Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten in der Ringstraße und in der Gasstraße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe Ringstraße 29 geparkten Smart. Der Verursacher fuhr vermutlich in Richtung Schloßstraße und streifte den geparkten Smart seitlich. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro.

Am Donnerstag, um 17:20 Uhr, ordnete sich eine 16-jährige Frau mit ihrem Leichtkraftrad an der Kreuzung Turnstraße/Bahnhofstraße/Gasstraße auf dem rechten der drei Fahrstreifen ein. Ein weißer Kombi, weiteres noch nicht bekannt, war auf dem mittleren Fahrstreifen eingeordnet. Kurz nach dem Überqueren der Ampel zog der Kombi nach rechts, so dass die junge Frau ausweichen musste. Hierbei stürzte sie. Der Kombifahrer fuhr einfach weiter. Die Frau verletzte sich leicht. Die Höhe des Schadens beträgt circa 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

