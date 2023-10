Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten in der Tunnelstraße und in der Carl-Maria-von-Weber-Straße

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum 27.10.23 04:30 Uhr - 27.10.23 11:20 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke, einen auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Tunnelstraße in Pirmasens vorwärts in Queraufstellung abgestellten blauen VW Golf. Dieser wurde hinten links an der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte im Zeitraum 26.10.23, 23:30 Uhr - 27.10.23 07:30 Uhr den in der Carl-Maria-von-Weber-Straße 32 in Pirmasens am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Mercedes A-Klasse. Der unbekannte Fahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren den vorderen linken Kotflügel des Mercedes. An diesem entsteht ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell