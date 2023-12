POL-OE: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots) - Aus einem Supermarkt am Peter-Dassis-Ring haben am Dienstag (5. Dezember) zwei unbekannte Frauen zwei Flaschen Alkohol gestohlen. Mitarbeiter hatten zuvor beobachtet, wie eine der Frauen das Diebesgut in einen Rucksack steckte. Als eine Kassiererin sie ansprach, trat die Frau mit einer weiteren weiblichen Person die Flucht an. Zeugen gaben an, dass die Täterinnen in einen hellgrünen Golf mit Siegener ...

mehr