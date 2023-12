Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Diebstahl gesucht

Wenden (ots)

Aus einem Supermarkt am Peter-Dassis-Ring haben am Dienstag (5. Dezember) zwei unbekannte Frauen zwei Flaschen Alkohol gestohlen. Mitarbeiter hatten zuvor beobachtet, wie eine der Frauen das Diebesgut in einen Rucksack steckte. Als eine Kassiererin sie ansprach, trat die Frau mit einer weiteren weiblichen Person die Flucht an. Zeugen gaben an, dass die Täterinnen in einen hellgrünen Golf mit Siegener Kennzeichen gestiegen sind.

Die Tatverdächtigen lassen sich folgendermaßen beschreiben:

1. Frau:

- Größe: ca. 160 cm - 165 cm groß

- Alter: 35 - 40 Jahre alt

- Bekleidung: pinker Pullover

2. Frau:

- Größe: ca. 155 cm - 160 cm

- Alter: ca. 30 Jahre alt.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell