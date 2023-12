Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht zwei Unfälle

Attendorn (ots)

Am Montag (04.12.2023) kam es um 15.16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Bahnhofstraße. Eine Autofahrerin war beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug gegen einen geparkten PKW gestoßen und hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Bereits um 15:24 Uhr erhielt die Polizei zudem Kenntnis von einem weiteren Unfall, der sich auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Kölner Straße ereignet hatte. Hier war eine Autofahrerin mit ihrem PKW gegen eine Mauer gestoßen und konnte letztlich von den Beamten vor Ort angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die 51-Jährige zuvor auch den Unfall in der Bahnhofstraße verursacht hatte. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamten zudem Hinweise darauf, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Deshalb folgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf eine hohe vierstellige Summe. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

