Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 57-Jähriger nach Verkehrsunfall leichtverletzt

Lennestadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag (04.12.2023) um 13:05 Uhr auf der B236 in Höhe der Ortslage Germaniahütte. Ein 57-jähriger LKW-Fahrer hatte die Straße in Richtung Meggen befahren. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei nach links über seinen Fahrstreifen hinaus und stieß dort mit einem entgegenkommenden Omnibus zusammen. Während der 32-jährige Omnibusfahrer unverletzt blieb, wurde der 57-jährige Lastwagenfahrer leicht verletzt. Fahrgäste befanden sich zur Unfallzeit nicht im Omnibus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

