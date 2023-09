Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Versuchter Einbruch + Drogenfahrten + Kind bei Unfall verletzt

Gießen (ots)

Allendorf (Lumda): Versuchter Einbruch

Auf ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße hatten es Einbrecher abgesehen. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (21.09.2023), 18.00 Uhr und Mittwoch (27.09.2023), 17.00 Uhr hebelten sie dazu an einer Kellertür und einem Fenster des Hauses. Der Versuch misslang jedoch, die Unbekannten flüchteten. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Grünberg/Linden: Drogenfahrten

In der Gießener Straße in Grünberg stoppten Beamte der Polizeistation Grünberg einen Fiat. Bei der Kontrolle des Fahrers am späten Mittwochabend (27.09.2023) ergaben sich den Beamten Hinweise für einen Betäubungsmittelkonsum. Ein Test reagierte positiv auf THC, der 38-Jährige Fahrer aus dem Vogelsbergkreis musste mit zur Wache und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Am frühen Donnerstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Süd gegen 01.20 Uhr einen Golf-Fahrer in Großen-Linden. Auch hier ergab sich der Verdacht, dass der 26-jährige Fahrer aus dem Landkreis Gießen Betäubungsmittel konsumiert hatte. Er räumte den Konsum von THC ein und musste die Beamten somit ebenfalls zur Blutentnahme begleiten.

Auf beide Fahrer kommen nun zudem Strafverfahren zu.

Lich: Kind bei Unfall verletzt

Am Montag (25.09.2023) lief eine 8-Jährige auf dem Bürgersteig der Kolnhäuser Straße. Das Kind überquerte gegen 13.20 Uhr die Straße im Kreuzungsbereich der Adalbert-Stifter-Straße an einer Ampel für Fußgänger.

In diesem Moment passierte ein 60-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Gießen die Stelle, es kam zum Zusammenstoß mit dem querenden Kind. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Kind dabei leicht verletzt.

Ob der Autofahrer zuvor über eine rote Ampel fuhr, ist Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401 91430 zu melden.

