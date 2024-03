Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Weiße Turteltaube in Garten gefunden - Besitzer gesucht++Unter Alkohol und ohne Führerschein unterwegs++Leichtverletzter Fahrradfahrer++Unfall an Ampel+

Landkreis Verden (ots)

+Weiße Turteltaube in Garten gefunden - Besitzer gesucht+ Kirchlinteln. Heute Mittag, gegen 12.15 Uhr, meldete ein Anwohner, dass er in seinem Garten in der Bahnhofstraße eine weiße Turteltaube aufgefunden hatte. Diese sah etwas angeschlagen aus, zeigte sich gegenüber Menschen aber sehr zutraulich. Die Taube wurde an einen Taubenzüchter übergeben, welcher sich derzeit um das Tier kümmert. Da weder ein Ring noch eine Kennzeichnung vorhanden waren, wird nun der Besitzer der Taube gesucht. Hinweise zu dem Besitzer können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Unter Alkohol und ohne Führerschein unterwegs+ Langwedel. Am Dienstagvormittag kontrollierten Beamte der Polizei Langwedel einen 53-jährigen Fahrer eines BMW in der Großen Straße. Bei der Kontrolle fiel den Beamten starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug auf. Ein Atemalkoholtest bei dem 53-Jährigen ergab einen Wert von 2,51 Promille. Für das Strafverfahren wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Um sicherzustellen, dass er nicht mehr weiterfährt, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher.

+Leichtverletzter Fahrradfahrer+ Verden. In der Straße Traversale kam es am Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem 18-jährigen Fahrradfahrer und einem 47-jährigen Fahrer eines Suzuki. Der Fahrer des Pkw bog nach rechts in den Kutschenweg ab. Der 18-Jährige befuhr den Kutschenweg in Richtung Traversale auf dem linken Gehweg und übersah den abbiegenden Pkw. Er stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.800 Euro geschätzt.

+Unfall an Ampel+ Achim. An einer Fußgängerampel in der Bremer Straße stießen am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein E-Scooter und ein E-Bike zusammen. Ein 33-jähriger Fahrer des E-Bikes war auf dem Rad- und Fußweg in Richtung Uphusen unterwegs. Ein 18-Jähriger kam mit seinem E-Scooter aus der Einmündung Bierdener Kämpe und fuhr über den Geh- und Radweg zu der Fußgängerampel über die L158. Er übersah dabei den 33-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 33-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

