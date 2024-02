Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit verletzter Person - Flüchtiger Verursacher wurde ermittelt

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Samstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Gegen 11:30 Uhr bog ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern mit seinem Fahrzeug in Erlenbach nach links auf die L 387 in Richtung Otterberg ein. Hierbei übersah er das Fahrzeug eines 40-Jährigen aus Kaiserslautern. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der 40-Jährige leicht an der Hand verletzte. Der Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen an seinem Wohnort angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell