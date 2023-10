Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Versuchte Brandstiftung und Diebstahl

Bislang unbekannte Täter versuchten das Rathaus in Giengen in Brand zu setzen und entwendeten zwei Flaggen.

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden vor dem Rathaus eine israelische und ukrainische Flagge von einem Fahnenmast entwendet. Anschließend zerstörte der unbekannte Täter zwei Fensterscheiben am Gebäude und versuchte mittels Feuerwerkskörpern, im Inneren des Gebäudes einen Brand zu verursachen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei Ulm haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Aufklärung der Taten wurde zudem die Ermittlungsgruppe "Rat" eingerichtet, um die versuchte Brandstiftung und den Diebstahl der Flaggen ausländischer Staaten aufzuklären und den Täter zu ermitteln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Heidenheim, Tel. 07321/322-0 oder der Ermittlungsgruppe "Rat" unter Tel. 0731 188-0 in Verbindung zu setzen.

Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

